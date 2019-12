ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

Num espaço com 1.500 metros quadrados, entre amplos claustros em pedra lioz, Miguel Pinto Luz apresentou a sua candidatura à liderança do PSD no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, discursando num palanque cuidadosamente estilizado e com a ajuda de um teleponto. Só o aluguer daquele recinto imponente custa pelo menos 6.777 euros, apurou a. Já Luís Montenegro fez um comício no Porto, na Sala do Arquivo da Alfândega, um espaço com 1.200 metros quadrados, cujo aluguer custa pelo menos 5.289 euros/noite, mediante o dia e o número de pessoas. Valores que contrastam com os do candidato Rui Rio: o atual presidente do PSD formalizou a recandidatura na Sala Porto do Porto Palácio Hotel, com 525 metros quadrados de área, o que terá custado à campanha 400 euros. Contudo, quando concorreu contra Pedro Santana Lopes em 2018, Rio foi o que mais gastou: 90 mil euros. Na corrida à liderança laranja, as campanhas de Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro têm investido milhares de euros – e com ajudas de peso.Fonte oficial da campanha de Miguel Pinto Luz revela que "há um conjunto de pessoas responsáveis" pelo financiamento, como o seu próprio sogro, o advogado José Eduardo Martins e o mandatário financeiro Mauro Xavier, ex-líder do PSD/Lisboa. "Alguns dos principais apoiantes fizeram um donativo à campanha, a título individual. E o próprio Miguel [Pinto Luz] assume as despesas dele nas deslocações", diz a mesma fonte.