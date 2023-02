Tancos. Relação de Évora anula decisão que condenou arguidos

Juízes desembargadores consideram que juiz da primeira instância omitiu pareceres necessários e que as provas obtidas por meio de metadados são nulas.

A decisão do Tribunal Judicial de Santarém que condenou onze arguidos no caso de Tancos é nula, decidiu o Tribunal da Relação de Évora, devido à omissão de pronúncia do juiz e à nulidade da prova obtida através de metadados.