Medida vai ser fiscalizada por uma entidade privada, mas Fernando Medina deixou sem resposta as perguntas do PCP sobre que tipo de fiscalização será feita e que sanções haverá para quem não cumpra. Ministro acusado pela esquerda de preferir apoios a salários, insistiu ter devolvido "integralmente, ao cêntimo" receita gerada no IVA pela inflação.

Quem fiscaliza a aplicação do IVA zero? "Os portugueses"

A audição parlamentar ao ministro das Finanças sobre o IVA zero foi pedida pelo Chega, mas acabou por ser a esquerda a ter as intervenções mais duras sobre uma medida que resulta de um acordo com as empresas de produção alimentar e distribuição sem qualquer impacto nas suas margens comerciais.