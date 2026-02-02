Sábado – Pense por si

Portugal

Quem é Paulo Fernandes, líder da “Estrutura de Missão" para zonas afetadas pela depressão Kristin?

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 14:08
As mais lidas

Exerceu funções como vereador, vice-presidente e presidente da Câmara Municipal do Fundão.

No domingo o primeiro-ministro, Luís Montenegro anunciou a criação de uma para apoiar a recuperação das áreas afetas pela tempestade Kristin, que passou pelo território continental na semana passada, com um orçamento de 1.500 milhões de euros.

Paulo Fernandes é o ponta de lança do governo para coordenar a recuperação das zonas afetadas pelo mau tempo
Paulo Fernandes é o ponta de lança do governo para coordenar a recuperação das zonas afetadas pelo mau tempo Fábio Poço

Paulo Fernandes foi o escolhido para coordenar os trabalhos a partir de Leiria. Nascido em 1972 em Lisboa, Paulo Fernandes exerceu funções como vereador, vice-presidente e presidente da Câmara Municipal do Fundão tendo deixado a autarquia no final do ano passado devido à lei de limitação de mandatos. Agora, e segundo o anúncio de Montenegro “estará em Leiria e aí permanecerá durante alguns anos”.

Passou a infância em Castelo Branco, com os pais e os dois irmãos, mas tal como contou numa entrevista ao “muitas foram as idas à Bismula”, terra no município do Sabugal da qual a família paterna é originária. O Fundão fazia também já parte da sua vivência: “Como a minha mãe é natural de Aldeia de Joanes, concelho do Fundão, também ali passei momentos muito felizes no Natal, na Páscoa e na Festa de Nossa Senhora do Amparo”.

O militante do PSD é licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, tem ainda um curso de especialização em Gestão Empresarial Internacional, um curso de Geografia e um mestrado em Estudios Europeos y Derechos Humanos pela Universidade de Salamanca, com a especialização de Desenvolvimento Regional na Baixa Densidade.

Aos 24 anos foi um dos fundadores da Pinus Verde, associação de produtores florestais para o desenvolvimento integrado da floresta e durante a sua vida profissional foi coordenador de vários projetos de Desenvolvimento Social e Rural Integrado. Foi também fundador da Rede das Aldeias Históricas de Portugal e da Rede das Aldeias de Xisto, sendo também o presidente.

Foi durante os seus mandatos que foi lançado o programa "" que fez com que o município fosse considerado capital da diversidade e da inclusão pela União Europeia.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Páscoa Lisboa Leiria Luís Montenegro Castelo Branco Aldeia de Joanes Estudios Universidade de Salamanca União Europeia Partido Social Democrata
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Quem é Paulo Fernandes, líder da “Estrutura de Missão" para zonas afetadas pela depressão Kristin?