Quem é Paulo Fernandes, líder da “Estrutura de Missão" para zonas afetadas pela depressão Kristin?

Exerceu funções como vereador, vice-presidente e presidente da Câmara Municipal do Fundão.
No domingo o primeiro-ministro, Luís Montenegro anunciou a criação
de uma Estrutura de Missão para apoiar a recuperação das áreas afetas pela tempestade
Kristin, que passou pelo território continental na semana passada, com um
orçamento de 1.500 milhões de euros.
Paulo Fernandes é o ponta de lança do governo para coordenar a recuperação das zonas afetadas pelo mau tempoFábio Poço
Paulo Fernandes foi o escolhido para coordenar os trabalhos
a partir de Leiria. Nascido em 1972 em Lisboa, Paulo Fernandes exerceu funções como
vereador, vice-presidente e presidente da Câmara Municipal do Fundão tendo
deixado a autarquia no final do ano passado devido à lei de limitação de
mandatos. Agora, e segundo o anúncio de Montenegro “estará em Leiria e aí
permanecerá durante alguns anos”.
Passou a infância em Castelo Branco, com os pais e os dois
irmãos, mas tal como contou numa entrevista ao Capeia Arraiana “muitas foram as
idas à Bismula”, terra no município do Sabugal da qual a família paterna é
originária. O Fundão fazia também já parte da sua vivência: “Como a minha mãe é
natural de Aldeia de Joanes, concelho do Fundão, também ali passei momentos
muito felizes no Natal, na Páscoa e na Festa de Nossa Senhora do Amparo”.
O militante do PSD é licenciado em Relações Internacionais
pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica
de Lisboa, tem ainda um curso de especialização em Gestão Empresarial
Internacional, um curso de Geografia e um mestrado em Estudios Europeos y
Derechos Humanos pela Universidade de Salamanca, com a especialização de Desenvolvimento
Regional na Baixa Densidade.
Aos 24 anos foi um dos fundadores da Pinus Verde, associação
de produtores florestais para o desenvolvimento integrado da floresta e durante
a sua vida profissional foi coordenador de vários projetos de Desenvolvimento
Social e Rural Integrado. Foi também fundador da Rede das Aldeias Históricas de
Portugal e da Rede das Aldeias de Xisto, sendo também o presidente.
Foi durante os seus mandatos que foi lançado o programa "Fundão, Terra de Acolhimento" que fez com que o município fosse considerado capital da diversidade e da inclusão pela União Europeia.