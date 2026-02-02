Quem é Paulo Fernandes, líder da “Estrutura de Missão" para zonas afetadas pela depressão Kristin?

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

No domingo o primeiro-ministro, Luís Montenegro anunciou a criação de uma Estrutura de Missão para apoiar a recuperação das áreas afetas pela tempestade Kristin, que passou pelo território continental na semana passada, com um orçamento de 1.500 milhões de euros.



Paulo Fernandes é o ponta de lança do governo para coordenar a recuperação das zonas afetadas pelo mau tempo Fábio Poço

Paulo Fernandes foi o escolhido para coordenar os trabalhos a partir de Leiria. Nascido em 1972 em Lisboa, Paulo Fernandes exerceu funções como vereador, vice-presidente e presidente da Câmara Municipal do Fundão tendo deixado a autarquia no final do ano passado devido à lei de limitação de mandatos. Agora, e segundo o anúncio de Montenegro “estará em Leiria e aí permanecerá durante alguns anos”.

Passou a infância em Castelo Branco, com os pais e os dois irmãos, mas tal como contou numa entrevista ao Capeia Arraiana “muitas foram as idas à Bismula”, terra no município do Sabugal da qual a família paterna é originária. O Fundão fazia também já parte da sua vivência: “Como a minha mãe é natural de Aldeia de Joanes, concelho do Fundão, também ali passei momentos muito felizes no Natal, na Páscoa e na Festa de Nossa Senhora do Amparo”.

O militante do PSD é licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, tem ainda um curso de especialização em Gestão Empresarial Internacional, um curso de Geografia e um mestrado em Estudios Europeos y Derechos Humanos pela Universidade de Salamanca, com a especialização de Desenvolvimento Regional na Baixa Densidade.

Aos 24 anos foi um dos fundadores da Pinus Verde, associação de produtores florestais para o desenvolvimento integrado da floresta e durante a sua vida profissional foi coordenador de vários projetos de Desenvolvimento Social e Rural Integrado. Foi também fundador da Rede das Aldeias Históricas de Portugal e da Rede das Aldeias de Xisto, sendo também o presidente.

Foi durante os seus mandatos que foi lançado o programa "Fundão, Terra de Acolhimento" que fez com que o município fosse considerado capital da diversidade e da inclusão pela União Europeia.