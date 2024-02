Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Quem é Fernando Anastácio, o recente e já polémico porta-voz da CNE

IL acusa o ex-deputado do PS de tentar "concidionar" a normal atividade de campanha. Anastácio é casado com uma juiza condenada com "advertência" por ter estado na campanha política do marido, negociou os aumentos dos juízes e não pediu escusa por conflito de interesses, e é pai de Pedro Anastácio, que foi adjunto de gabinete do governo socialista aos 25 anos.