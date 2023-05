Quem é Eugénia Correia, chefe de gabiente de Galamba?

O seu nome foi colocado na ribalta na sequência das audições da comissão parlamentar de inquérito à TAP de quarta-feira, depois do seu depoimento de mais de seis horas ter diferido em vários pontos do de Frederico Pinheiro, o ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Quem é, afinal, a chefe do gabinete que exerceu funções em todos os governos PS dos últimos 30 anos?