Membro do Opus Dei na direção do Chega. E diplomata com passado oculto

ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O líder do partido chegou a acenar com uma nova demissão do cargo, para choro e pânico de muitos dos militantes presentes. Apresentou pela terceira vez a sua lista a votação no fim de domingo ela foi aprovada com 247 votos favoráveis e 26 contra, num universo de 273 votantes. A nova direção tornou-se então mais académica e cristã, em comparação com a anterior. O professor universitário e investigador Gabriel Mithá Ribeiro, com posições públicas contra o que chama "vigarice antirracista", e o diplomata reformado António Tânger Correia são os dois novos vice-presidentes do Chega.O ex-diplomata, com uma carreira de mais de 40 anos e passagens por Pequim, Doha, Cairo, Belgrado, Sarajevo e Telavive, foi adjunto de Freitas do Amaral durante o governo de Sá Carneiro. No currículo tem uma mancha: em março de 2009, o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, suspendeu-o durante 90 dias devido a várias irregularidades encontradas na gestão da embaixada em Vilnius, como o uso indevido de receitas do Estado para adquirir bens como tapetes, armários de cozinha e até passagens aéreas.Para novos vogais foi escolhido o médico-veterinário Pedro Frazão, um supranumerário do Opus Dei. O novo dirigente do Chega, que tem "assessorado o gabinete parlamentar nos últimos meses em questões de agricultura e pescas", confirmou àpertencer à prelatura: "André Ventura sabe que sou membro Opus Dei e referi que faz parte de uma vertente da minha esfera pes-soal e privada. Não faço gala disso."