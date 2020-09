Ovários, Marxismo e militantes com pedigree, como pensa o Chega profundo

É preciso sermos sérios, não vale tudo para atacar o CHEGA. A moção que previa 'retirar ovários' em casos de aborto foi apresentada por um Delegado e chumbada pelo Congresso. Chumbada! Repudiada! Deixem de nos atacar de forma estúpida : os portugueses já não se deixam enganar! — André Ventura (@AndreCVentura) September 21, 2020

De todas as intervenções realizadas no II Congresso Nacional do Chega, realizado em Évora no passado fim-de-semana, uma chamou particular atenção: a apresentação de uma proposta, de nome "Moção Estratégica Global para Portugal", que defendia, entre outras medidas, a remoção dos ovários das mulheres que recorram ao Serviço Nacional de Saúde para o aborto.A moção, apresentada por Rui Roque, ex-militante do Partido Nacional Renovador (hoje chamado Ergue-te), foi chumbada, disse André Ventura pelo Twitter, acrescentando que "é preciso sermos sérios, não vale tudo para atacar o CHEGA". Mas esteve longe de ser a única declaração controversa a surgir no congresso eborense.Todas as citações encontradas abaixo foram reproduzidas tal como consta dos documentos das respetivas moções, sem correções de eventuais erros ortográficos, gramaticais ou de outra natureza.Na única moção por si apresentada na congresso, Ventura sublinhou a necessidade de "continuar a combater a imigração ilegal descontrolada, em Portugal e no contexto da União Europeia – onde pretendo continuar a aprofundar os laços institucionais e políticos com os nossos parceiros do ID" – o Identidade e Democracia, grupo partidário da extrema-direita no Parlamento Europeu.Identificou ainda, como problemas nacionais, "a progressiva islamização das nossas grandes cidades, o marxismo cultural, a ideologia de género" e "a destruição da nossa base de valores civilizacionais".Numa moção de nome "Ilegalização dos Partidos de Inspiração Marxista", Jorge Rodrigues de Jesus apelou ao combate a "doutrinações de inspiração marxistas a social-democracia, porque são defensoras da autodestruição europeia através da eliminação da memória identitária".O militante prossegue: "Estas ideologias têm em marcha a eliminação física dos europeus….sim estamos a viver o genocídio do povo europeu, obviamente que não é um genocídio clássico, mas um outro tipo de genocídio mais inteligente e invisível!"Na "Moção Estratégica Arrendamento Salários e Formação", o militante Durval Padrão defende maior "liberdade contratual entre as partes, de forma a "proteger o inquilino que acaba por dificultar o "negócio" entre pessoas sérias". Apoia ainda a criação de "uma lista nacional de maus arrendatários", e diz que o "despejo por falta de pagamento deve ser rápido (entre 15 a 30 dias), o mesmo não devia passar nos tribunais para não se arrastar no tempo".Sobre a habitação social, o militante afirma ainda que "não faz sentido apostar neste modelo, por que só serve para perpetuar a pobreza".Assim se chama a moção do militante Samuel Silva, que afirma que o partido deve primar pela "firmeza, a frontalidade, a transparência, e a investigação dos passados políticos de cada ciclista, para uma triagem de possíveis infiltrados do actual sistema".Defende ainda que o Chega não pode "consentir que hajam militantes em direções ou em listas de delegados, que fizeram campanhas políticas em 4 ou 5 partidos diferentes, todos eles de esquerda ou extrema esquerda nos últimos 10 anos".Na sua longa moção de estratégia global, o militante Manuel Ferreira apresenta uma lista de exigências a fazer por Portugal à China caso o Chega forme governo. "Um Governo CHEGA", preconiza, "vai exigir que a CHINA faça eleições livres & democráticas, imediatamente e que peça desculpa ao Mundo pelo seu passado de ditadura-totalitária".Entre os objetivos encontra-se também a exigência de que "seja reconhecida a independência imediata" de Taiwan, de Hong Kong e de Macau, e de "que os investimentos do Governo Totalitario Chinês em empresas portuguesas através de empresas chinesas dominadas & financiadas total ou parcialmente pelo Estado Ditador Chinês, sejam imediatamente revertidas, com venda/privatização imediata, sob pena de serem confiscadas".