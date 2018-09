Queda de árvore no centro do Porto provoca danos em seis viaturas

A queda de uma árvore na Praça Coronel Pacheco, no centro do Porto, provocou este domingo danos em seis viaturas, mas não fez qualquer ferido, segundo os Bombeiros Sapadores do Porto.O alerta foi dado às 18h26 e para o local foram enviados quatro elementos apoiados por uma viatura e agentes da Polícia de Segurança Pública.Os bombeiros ainda se encontram no local, mas até ao momento não há feridos a registar.