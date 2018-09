Chamas que deflagraram em Cabril, no concelho de Montalegre, estão a ser combatidas por quase 200 operacionais.

Um incêndio está a consumir parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês, este domingo.



Segundo apurou o Correio da Manhã, o alerta foi dado às 17h55 em Cabril, no concelho de Montalegre.



No local estão 197 operacionais, apoiados por 62 veículos. De acordo com a Autoridade Nacional de Protecção Civil, (ANPC), o fogo está a lavrar uma "zona de povoamento florestal".



