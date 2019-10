Quatro das 11 linhas de autocarros da madrugada da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vão ser reorganizadas a partir das 00:30 de sexta-feira, com novas paragens e algumas mudanças, revelou esta quinta-feira a empresa.As alterações da Rede de Madrugada, que opera diariamente entre as 00h30 e as 06h00, vão afetar as linhas 3M (Aliados -- Aeroporto), 4M (Aliados -- Maia/Câmara), e as 12M (Aliados -- Sto. Ovídio) e 13M (Aliados -- Matosinhos/Mercado), sendo que estas últimas ganham uma nova paragem na Praça Filipa de Lencastre, no centro da 'movida' noturna da Baixa do Porto Para além disso, o término da linha 13M é transferido para o lado poente dos Aliados, para junto da linha 12M, ao passo que as linhas 3M e 4M "passam a ter paragens independentes" e sofreram "ajustes" em algumas paragens "para uma melhor cobertura na chegada aos Aliados e com o objetivo de reduzir percursos de transbordo a pé", explica a STCP.A intenção da separação das paragens destas duas linhas, de acordo com a empresa, é um "maior conforto dos clientes e mais rápido acesso na entrada dos autocarros".Já a paragem da Praça Filipa de Lencastre nas linhas 12M e 13M é justificada como "um acesso de grande conveniência dada a proximidade de diversos locais de recreação e lazer". Ambas as linhas continuam a fazer "as mesmas paragens e percurso entre a Baixa e a Praça da Galiza", diz a STCP.A linha 3M faz a ligação entre o centro do Porto e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, passando pelos Aliados, Trindade, Gonçalo Cristóvão, Praça da República, Carolina Michaelis, Quinta Amarela, Carvalhido, Hospital da Prelada, Cintura Interna, Monte dos Burgos, Padrão da Légua, Recarei, Gondivai e Araújo, entre vários outros pontos.A linha 4M passa pela Constituição, Centro de Saúde de Paranhos, Arca d'Água, Cintura Interna, Carlos Amarante, Telheira, Amial, Flores, São Mamede, Ponte da Pedra, Santana e Igreja da Maia.Quanto à linha 12M, liga o Porto a Vila Nova de Gaia, passando pelo Carmo, Hospital de Santo António, Praça da Galiza, Junta de Massarelos, Jardins da Arrábida, Coimbrões, Soares dos Reis e Santo Ovídio.A linha 13M faz o percurso entre a Trindade, o Carmo, Hospital de Santo António, Palácio, Praça da Galiza, Boavista/Bom Sucesso, Casa da Música, Casa de Saúde da Boavista, Sidónio Pais, Rotunda do Bessa, Francos, Casa de Ramalde, Campinas, Antunes Guimarães, Hospital Pedro Hispano, Quinta Seca, Parque de Real, Godinho e Lota.A STCP esclarece que a Rede da Madrugada "é composta por 11 linhas que garantem as ligações entre a cidade do Porto e os concelhos de Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo, entre a 00:30 e as 06:00"."A maioria das linhas tem o seu início ou término na Baixa do Porto, com horários articulados, multiplicando os destinos ao dispor dos clientes da STCP", destaca.A Rede da Madrugada "está em funcionamento desde o ano de 2005, de forma ininterrupta, e já transportou mais de sete milhões de passageiros", numa "média de 560 mil pessoas por ano"."Em 2018 o crescimento da procura nesta rede face a 2017 ultrapassou os 5%", registando um total de 627 mil passageiros, face aos 595 do ano anterior, acrescenta.