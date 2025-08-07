Quatro distritos do interior com aviso laranja até sábado devido ao calor

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no litoral Norte e Centro, e uma pequena subida no Algarve. A temperatura mínima também deverá descer.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu até final da tarde de sábado o aviso laranja, o segundo mais grave, nos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda, por causa do calor.



Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda estão sob aviso laranja até sábado AP Photo/Christophe Ena

Segundo o IPMA, o aviso laranja vai permanecer ativo até às 18:00 de sábado nestes quatro distritos do interior Norte e Centro, onde as temperaturas máximas vão variar entre os 34º (graus Celsius) e os 39º.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, foi também estendido até às 18:00 sábado nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O distrito de Coimbra deixou de estar sob aviso amarelo, mas no sábado volta a ser ativado, até às 18:00.

Os restantes distritos do continente não tem avisos.

Portugal continental está desde domingo e até hoje em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no litoral Norte e Centro, e uma pequena subida no Algarve. A temperatura mínima também deverá descer.