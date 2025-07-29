Sábado – Pense por si

Mais de 1.500 operacionais combatem fogos de Arouca, Ponte da Barca e Penamacor

Diogo Barreto , Lusa 29 de julho de 2025 às 07:22
A aldeia de Fornos de Carvão foi evacuada durante a madrugada mas proteção civil diz que "todas as populações estão em segurança".

Mais de 1.500 operacionais estavam no terreno por volta das 7:00 de hoje no combate às chamas nos incêndios que deflagraram em Arouca, Ponta da Barca e Penamacor, de acordo com a Proteção Civil.

Bombeiros, incêndio xx
Bombeiros, incêndio xx

O incêndio em Arouca, distrito de Aveiro, mobilizava por essa hora 552 operacionais, apoiados por 173 viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

A aldeia de Fornos de Carvão está a ser evacuada, acrescentou a mesma fonte.

Em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, o combate "está a correr favoravelmente", de acordo com o Comando Sub-regional da Beira Baixa.

Encontram-se aí 405 operacionais, auxiliados por 140 veículos, no combate ao fogo com duas frentes ativas, sendo que uma está dominada "a 70%", acrescentou esta fonte.

Já em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, combatem o fogo 370 operacionais com o auxílio de 127 veículos. Dos três setores em combate, dois já se encontram "em manobras de consolidação", disse à Lusa o comandante sub-regional do Vale do Ave da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, perto das 04:00.

Rui Costa notou ainda que "todas as populações estão em segurança nas suas localidades".

Ainda de acordo com dados no portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 161 operacionais combatiam por volta da mesma hora um incêndio em Mangualde.

Mais de 1.500 operacionais combatem fogos de Arouca, Ponte da Barca e Penamacor