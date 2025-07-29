Saiba o que deve fazer em caso de exposição ao fumo

Em situação de inalação de fumos, a DGS recomenda retirar a pessoa do local e evitar que respire o fumo ou esteja exposta ao calor.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) fez hoje recomendações sobre o que fazer em situação de inalação de fumos dos incêndios como retirar a pessoa do local e observar se apresenta queimaduras faciais e sinais de dificuldade respiratória.

As recomendações da DGS relativas à exposição ao fumo de incêndios devem-se ao previsível aumento das temperaturas em algumas regiões do país e perigo de incêndio rural muito elevado a máximo nas regiões Norte, Centro e Algarve.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se a partir de hoje dias de tempo quente e seco.

As temperaturas poderão ultrapassar os 40 graus em algumas regiões de Portugal.

São sinais de alarme, a presença de queimaduras faciais, dificuldade respiratória e alteração do estado de consciência.

A DGS avisa que "a inalação de fumos ou de substâncias irritantes químicas, e o calor podem provocar danos nas vias respiratórias".

Existem dois mecanismos de lesão: lesão pelo calor (queimadura) e irritação/toxicidade pelos componentes químicos do fumo.

Neste sentido, a DGS recomenda evitar exposição ao fumo, mantendo-se dentro de casa, com janelas e portas fechadas, em ambiente fresco, ligando o ar condicionado, se possível, no modo de recirculação de ar.

Também se deve evitar a utilização de fontes de combustão dentro de casa como aparelhos a gás ou lenha, tabaco, velas, incenso, entre outros, bem como evitar atividades no exterior.

A utilização de máscara/respirador (N95) é recomendada sempre que a exposição for inevitável, bem como manter a medicação habitual "se tiver doenças associadas, como asma e doença pulmonar obstrutiva crónica e seguir as indicações do médico perante o eventual agravamento das queixas".

"Mantenha-se informado, hidratado e fresco", resume esta autoridade de saúde.

Aconselha ainda, em caso de necessidade ou para mais informações, ligar para o SNS24 (808 24 24 24) e em situação de emergência para o 112.

A DGS salienta ainda numa nota publicada no 'site' que ingerir leite em caso de intoxicação por fumo é um mito.

"Não vem descrito em artigos científicos a sua utilidade. O leite não é um antídoto do monóxido de carbono", realça.



Pedro Catarino

A carregar o vídeo ... Sabe o que tem de fazer caso esteja exposto a um incêndio? Comandante dos bombeiros explica

Portugal continental está hoje novamente sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas, sendo a única exceção o distrito de Faro, segundo o IPMA.

Nos distritos de Lisboa, Leiria e Aveiro o aviso começa às 09:00 de hoje, enquanto nos outros distritos, já está em vigor.

Todos os avisos vão prolongar-se pelo menos até às 18:00 de quinta-feira.

Na Madeira, a Costa Sul e as regiões montanhosas também estão com aviso amarelo, até às 18:00 de hoje, devido ao calor.

Quase todos os concelhos das regiões norte, centro e do Algarve estão hoje em perigo máximo ou muito elevado de incêndio rural, segundo dados do IPMA.

No litoral norte, apenas os concelhos de Esposende (Braga), Póvoa de Varzim (Porto) e os de Murtosa, Aveiro e Ílhavo (todos no distrito e Aveiro) estão em perigo moderado de incêndio rural.

No Algarve, os concelhos de Olhão, Faro, Albufeira e Lagoa são os únicos em perigo moderado. Nos restantes, a previsão do IPMA é de perigo elevado a máximo.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado nos próximos dias nestas mesmas regiões do interior norte e centro e no Algarve.