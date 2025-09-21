Quase 200 operacionais combatem fogo em Aljezur

Chamas, que deflagraram por volta das 12h15, "estão a progredir com extrema intensidade, devido ao vento forte".

Um incêndio em mato e numa área florestal na Bordeira, em Aljezur, no Algarve, estava a mobilizar, pelas 13h35, 194 operacionais e 10 meios aéreos, disse este domingo à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



De acordo com o Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, (ANEPC), as chamas, que deflagraram por volta das 12h15, "estão a progredir com extrema intensidade, devido ao vento forte" que se regista na região.

O fogo está a desenvolver-se numa zona de mato e de pinhal perto da localidade da Bordeira, no concelho de Aljezur, "não havendo, para já casas em risco", referiu a fonte.

Para o combate ao fogo foram mobilizados cerca de 200 elementos dos bombeiros de várias corporações do Algarve e do Alentejo, apoiados com 53 viaturas e 10 meios aéreos, concluiu a fonte.