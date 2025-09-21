Sábado – Pense por si

Portugal

Quase 200 operacionais combatem fogo em Aljezur

Lusa 17:02
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
As mais lidas

Chamas, que deflagraram por volta das 12h15, "estão a progredir com extrema intensidade, devido ao vento forte".

Um incêndio em mato e numa área florestal na Bordeira, em Aljezur, no Algarve, estava a mobilizar, pelas 13h35, 194 operacionais e 10 meios aéreos, disse este domingo à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Homem detido em Ponte da Barca por suspeita de atear 17 incêndios florestais
Homem detido em Ponte da Barca por suspeita de atear 17 incêndios florestais Luís Vieira/Movephoto

De acordo com o Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, (ANEPC), as chamas, que deflagraram por volta das 12h15, "estão a progredir com extrema intensidade, devido ao vento forte" que se regista na região.

O fogo está a desenvolver-se numa zona de mato e de pinhal perto da localidade da Bordeira, no concelho de Aljezur, "não havendo, para já casas em risco", referiu a fonte.

Para o combate ao fogo foram mobilizados cerca de 200 elementos dos bombeiros de várias corporações do Algarve e do Alentejo, apoiados com 53 viaturas e 10 meios aéreos, concluiu a fonte.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Resposta de emergência Incêndio florestal Incêndios Aljezur Algarve Bordeira
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

Quase 200 operacionais combatem fogo em Aljezur