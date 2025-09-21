Sábado – Pense por si

Portugal

Marcelo encontra-se hoje com o rei da Jordânia em Nova Iorque

Lusa 16:45
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
As mais lidas

Presidente da República terá cerca de 20 reuniões bilaterais para promover a candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança da ONU.

O Presidente da República vai encontrar-se este domingo com o rei da Jordânia em Nova Iorque, onde terá cerca de 20 reuniões bilaterais para promover a candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança da ONU em 2027-2028.

Marcelo Rebelo de Sousa evita comentar declarações de Ventura
Marcelo Rebelo de Sousa evita comentar declarações de Ventura Luís Manuel Neves/Correio da Manhã

Em declarações aos jornalistas, à saída de uma livraria, em Nova Iorque, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "a razão fundamental" do seu encontro com o rei da Jordânia, Abdullah II, à margem da 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, "é a candidatura portuguesa ao Conselho de Segurança".

"Vai-se falar, obviamente, também da situação no Médio Oriente. E eu tinha apresentado ou enviado um convite para uma visita de Estado a Portugal. Neste momento não é muito fácil, pela situação no Médio Oriente, mas vamos ver quando, se ainda é no meu mandato que vai até março ou já é no mandato do meu sucessor", acrescentou.

O seu encontro com o rei da Jordânia acontece no dia em que o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, fará, na missão missão permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas (ONU), a declaração formal de reconhecimento do Estado da Palestina.

Sobre a candidatura portuguesa a um dos lugares de membros não-permanentes do Conselho de Segurança da ONU em 2027-2028, que serão eleitos em 2026, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "Portugal tem uma competição difícil com a Alemanha e com a Austrália".

"Somos três para dois [lugares]. E arrancámos muito bem, há muito tempo, mas arrancámos em 2013. É uma eternidade", comentou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que, neste contexto, o encontro com o rei da Jordânia "é muito importante, porque é um país influente".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Média Jordânia Marcelo Rebelo de Sousa Nova Iorque Portugal Organização das Nações Unidas Médio Oriente
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

Marcelo encontra-se hoje com o rei da Jordânia em Nova Iorque