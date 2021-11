Empresa de Inês Sousa Real não é intensiva mas vende para o estrangeiro

A informação está na declaração de interesses de Inês Sousa Real. A porta-voz do PAN tem participação em duas empresas produtoras de frutos vermelhos. Ambas estão localizadas na margem sul — uma em Canha (Montijo) e outra apresenta como morada, no seu site, Vendas Novas, ainda que a deputada diga serem ambas no Montijo.



Sobre estas empresas, o jornal Nascer do Sol recebeu e publicou uma denúncia de que estariam a produzir de modo intensivo e com recurso a estufas. Ora, estas estratégias agrícolas são condenadas pelo Pessoas-Animais-Natureza (PAN) que é, desde o verão, liderado por Inês Sousa Real. No negócio está também o marido, Pedro Paulo Brás Soares, que é ainda sócio gerente de uma imobiliária, e já foi candidato pelo partido nas últimas autárquicas: apresentou-se em 7.º nas listas do PAN à Câmara de Lisboa; Inês Sousa Real ia em 14.º.



Nas últimas horas, a também deputada (que está ainda no seu primeiro mandato na Assembleia da República, depois de ter estado como deputada municipal em Lisboa e também como Provedora do Animal na capital) dividiu o seu tempo entre uma visita à Serra da Argemela e a gestão de danos que esta notícia provocou. Por exemplo, o secretário-geral da CAP exigiu a sua demissão.