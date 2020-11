Quais são os concelhos que terão medidas mais apertadas?

O Governo prepara-se para dividir os concelhos em três níveis diferentes de restrições para conter a propagação da Covid-19 com base na gravidade e em função da incidência do novo coronavírus em cada município. Se os números divulgados esta semana se manterem, só 28 concelhos dos atuais 191 com restrições continuarão a ter restrições de circulação aos fins de semana.

A medida foi anunciada em primeira mão pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em entrevista à SIC Notícias, recusando a ideia de um "novo confinamento geral", mas admitindo que existem municípios com o número de novos contágios muito elevado. "Não excluímos a possibilidade de ter de fazer algumas restrições suplementares em municípios onde o nível de contágios esteja muito acima dos 240 casos por cada 100 mil habitantes", disse esta segunda-feira.

Depois de reunião com o Presidente da República, o Partido "Os Verdes" anunciou a novidade para o provável prolongamento do estado de emergência transmitida por Marcelo Rebelo de Sousa: "O Governo está a pensar nivelar em três [níveis] os concelhos", mantendo o recolher domiciliário obrigatório a partir das 13h00 aos fins de semana apenas nos concelhos do patamar de maior risco, que se situará na incidência acima de 960 casos confirmados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Neste momento, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde, existem 28 concelhos nesta situação, a maioria deles nos distritos de Porto e Braga. Os concelhos de Paços de Ferreira, Lousada, Vizela, Manteigas, Paredes e Penafiel, todos com mais de 2.000 casos por 100 mil habitantes neste momento, são os casos mais graves em Portugal.





Entre os 28 municípios acima da fasquia de 960 casos de Covid-19 estão ainda concelhos como Porto, Guimarães, Matosinhos ou Felgueiras, que está em confinamento parcial desde 22 de outubro.

O total destes concelhos representa 1,58 milhões de habitantes, concentrando-se nas regiões do Vale do Sousa, Vale do Ave e Grande Porto.

Concelhos com mais de 960 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes: Paços de Ferreira (3698), Lousada (3362), Vizela (2653), Manteigas (2627), Paredes (2132), Penafiel (2055), Guimarães (1886), Fafe (1787), Santo Tirso (1782), Belmonte (1766), Felgueiras (1719) Freixo de Espada à Cinta (1546), Marco de Canaveses (1379), Famalicão (1349), Cinfães (1299), Sever do Vouga (1218), Trancoso (1217), Trofa (1197), Oliveira de Azeméis (1192), Murça (1190), Matosinhos (1170), Porto (1149), Idanha-a-Nova (1057), Guarda (1055), Amarante (1036), São João da Madeira (1025), Valongo (1019) e Caminha (970).

Os outros dois níveis de risco intermédio e baixo serão definidos por quem tem entre 480 e 959 casos por 100 mil habitantes e quem tem 240 e 479 casos por 100 mil habitantes. Nestes concelhos as restrições serão menos severas e no último patamar deverão juntar-se os concelhos de Alcochete, Cadaval e Montijo, que não somam as 240 infeções por 100 mil habitantes mas situam-se na lista de concelhos de risco.





No segundo nível de gravidade, de 480 a 959 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, estão 62 concelhos, entre eles o de Lisboa, com uma incidência de 576 casos por 100 mil pesoas nos 14 dias entre 28 de outubro e 10 de novembro.

No mesmo patamar estão também concelhos como Braga, Vila Nova de Gaia, Cascais, Loures, Odivelas, Santarém ou Bragança.

No último nível, com 240 a 479 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, estão 98 concelhos, a que deverão ser acrescentados os casos de Alcochete, Montijo e Cadaval. Entre estes estão concelhos da Área Metropolitana de Lisboa como Sintra, Oeiras, Amadora, além de capitais de distrito como Aveiro, Coimbra, Faro, Beja, Castelo Branco.

Segundo esta lista, quatro concelhos seriam incluídos na lista de maior risco por registarem menos de 100 infetados em duas semanas: este é o caso de Idanha-a-Nova, Murça, Freixo de Espada à Cinta e Manteigas, que registou 80 infetados em 14 dias e é o 4.º concelho com maior incidência da Covid-19 no país. Para que o concelho deixe de ser de risco, terá de registar menos de sete infetados em duas semanas.

Do outro lado, Guimarães também está neste patamar mais elevado e registou quase três mil casos, tendo sido o segundo concelho com mais infetados neste período de duas semanas.