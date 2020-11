O Governo pondera escalonar os concelhos de alto risco de contágio com base em três patamares de gravidade e em função do número de novos casos de infeção por 100 mil habitantes, segundo revelou aos jornalistas o deputado d'Os Verdes, José Luís Ferreira.Em declarações reproduzidas pela RTP3, e à saída do encontro mantido com o Presidente da República, o deputado ecologista fez referência à "novidade" que lhe fora transmitida por Marcelo Rebelo de Sousa: "O Governo está a pensar nivelar em três [níveis] os conselhos" considerados de maior risco de contágio da covid-19 e onde foram impostas medidas mais restritivas.(Notícia em atualização)