Em 2013, lembra o JN, foi detetado um total de 36 milhões de euros e, em 2014, 20 milhões. Mesmo assim, foi registado um aumento de 59% no espaço de um ano.



A maior parte destes salários em atraso são verificados no comércio por grosso e retalho, reparação de veículos; e automóveis e motociclos, que acumulam 2,9 milhões de euros. Seguem-se os setores da eletricidade, gás e água, com 2,8 milhões de euros; e atividades artísticas e espetáculos, com 1,6 milhões.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) identificou 6.618 trabalhadores com salários em atraso, no valor de 11,7 milhões de euros, de acordo com o Jornal de Notícias. Foram ainda encontrados 3,7 milhões de euros de atraso em contribuições para a Segurança Social referentes a 5.641 trabalhadores, mais 8% do que no ano anterior.O mais recente relatório de atividade da ACT resulta de 37.482 inspeções a empresas, refere o Jornal de Notícias, lembrando que foram abrangido 319 mil trabalhadores.