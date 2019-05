PSP justifica a operação com os elevados níveis de sinistralidade rodoviária, salientando que a ação tem por objetivo "prevenir e dissuadir os comportamentos de risco".

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai fiscalizar entre hoje e dia 12 de maio o uso do telemóvel durante a condução para prevenir e dissuadir comportamentos de risco, revelou hoje aquela força de segurança.



Em comunicado, a PSP justifica a operação "Phone Off" com os elevados níveis de sinistralidade rodoviária, salientando que a ação tem por objetivo "prevenir e dissuadir os comportamentos de risco que, de forma decisiva, contribuem para a ocorrência de acidentes rodoviários".



De acordo com dados da PSP, entre 1 de janeiro e 30 de abril foram registados 4.998 acidentes, que provocaram 53 mortos (entre os quais se incluem as 29 vítimas mortais do acidente com um autocarro ocorrido na Madeira a 17 de abril), 231 feridos graves e 5.888 feridos ligeiros.



A PSP lembra que "com exceção dos aparelhos dotados de um único auricular ou de microfone com sistema de alta voz, o Código da Estrada proíbe a utilização e manuseamento de telemóveis durante a condução/marcha dos veículos atendendo a que estudos demonstram os seus efeitos nocivos, comprovando que o uso de ferramentas digitais ao volante aumenta drasticamente o risco de acidentes rodoviários".



Os dados indicam que "manter uma conversa telefónica durante a condução, possui efeitos tão nocivos como conduzir sob influência de álcool".



Por isso, a operação "Phone Off" pretende, segundo a PSP, promover a adoção de comportamentos seguros por parte dos condutores e a segurança rodoviária de todos os utentes da via".