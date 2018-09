Com obras, velocidade média na 2ª Circular foi de 25,4 km/h

As obras que decorreram durante o Verão na 2ª Circular, junto ao Colégio Alemão, diminuíram a velocidade média nesse troço em 54%. Se em Junho, o tráfego circulou a 55,3 km/h nesta área, entre o Campo Grande e a saída da o Eixo Norte-Sul (no sentido aeroporto-Pina Manique), em Julho já reduziu a velocidade média para os 25,4 km/h.Este é o resultado da análise aos dados de tráfego e mobilidade feitos pela empresa PSE, que também concluiu que mais do que duplicou o tempo para percorrer a distância entre o Campo Grande e o Eixo Norte-Sul.Mas as obras não tiveram quaisquer impactos no número médio de automóveis que circularam por este eixo viário que atravessa a capital: em Junho foram observados cerca de 107.320 veículos e em Julho foram 106.453, segundo avança a empresa que faz a análise do tráfego em eventos específicos, como o caso citado.