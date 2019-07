A denúncia foi feita pelo próprio diretor nacional adjunto da PSP, Magina da Silva, na quinta-feira, em Viana do Castelo, durante as comemorações do 143.º aniversário do comando distrital.



O diretor adjunto referiu que o problema será resolvido até ao final do ano e que a solução deve passar pela compra de novo equipamento informático. "A polícia continuou a funcionar com maior ou menor dificuldade", disse Magina da Silva, lembrando que cada vez mais "os processos produtivos e métodos de trabalho são baseados em redes informáticas e bases de dados". "Tudo o que escrevemos e todo o expediente que produzimos é feito digitalmente numa rede que é o SEI e, obviamente, temos de ter máquinas para as mais diversas tarefas quotidianas", referiu.



O atraso do material informático foi denunciado primariamente há mais de um ano pelos sindicatos policiais, refere o JN. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, congratulou-se com o facto de já haver data para resolver o problema, mas também deixou críticas ao Governo por não se ter sido antecipado ao "blackout informático" que desde abril tem vindo a complicar o trabalho da PSP.

Centenas de esquadras em Portugal não conseguem ter acesso ao sistema que permite controlar e gerir toda a atividade operacional diária da PSP, incluindo registos de ocorrências e identificação de suspeitos.Milhares de computadores da PSP estão impedidos de aceder ao Sistema Estratégico de Informações (SEI) desde abril, avança o Jornal de Notícias, esta sexta-feira. A incapacidade de aceder ao SEI por parte de alguns computadores aconteceu depois de uma última atualização do sistema. Muitos dos dispositivos daquela força são antigos demais para conseguirem correr o programa.