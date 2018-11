Durante a operação policial do combate ao consumo e tráfico de estupefacientes, a PSP identificou ainda 14 cidadãos.

A PSP do Porto anunciou este sábado que deteve sete pessoas, a maioria por tráfico de droga, identificou outras 14 no âmbito do consumo e tráfico e apreendeu haxixe que daria para 349 doses individuais em duas operações policias.



Em comunicado, a PSP indica que realizou duas operações policiais de prevenção e combate à criminalidade nas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia "no presente fim-de-semana", das quais resultou a detenção de sete indivíduos.



Cindo pessoas foram detidas por tráfico de droga, outra detenção relacionou-se com condução de veículo sem carta de condução e uma outra por desobediência.



No total a PSP apreendeu haxixe suficiente para 349 doses individuais", refere ainda o mesmo comunicado.