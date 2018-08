Detido ofereceu mais de 600 euros aos polícias para não ser detido, depois ter mostrado o órgão sexual a duas turistas, que tentou coagir a ter sexo.

Um homem foi detido em Lisboa depois te ter exibido o órgão sexual a turistas, em Lisboa, e de ter tentado aliciar os agentes da PSP para "fugir" às responsabilidades legais dos seus actos. Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, o incidente ocorreu na passada sexta-feira na Ruia Conceição, mas o cidadão estrangeiro, de 43 anos, já tinha sido avistado a fazer o mesmo no Campo das Cebolas.



O suspeito, que foi visto a cuspir numa das vítimas, "aborda as vítimas, turistas de sexo feminino, exibindo o seu pénis e aliciando" as mulheres, procurando "coagi-las verbalmente a ter actos sexuais". Segundo o comunicado da PSP, quando foi interceptado pelas autoridades, o homem "entregou 610 euros em notas aos polícias para, em troca, se eximir à responsabilidade penal dos seus actos".

Já presente a primeiro interrogatório penal, o detido ficou sujeito a termo de identidade e residência.