O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP-PSP) emitiu esta terça-feira um comunicado questionando os mais altos dirigentes da Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública (DN-PSP). Na denúncia, os sindicalistas referem que "é tempo de a Direcção Nacional da PSP assumir as suas responsabilidades e acabar com o ocultismo e secretismo que actualmente se vive na instituição".

O SPP começa por perguntar ao organismo máximo da PSP "para quando estará prevista a publicação das listagens de elementos a passar à pré-aposentação", além das listas de antiguidade dos diversos comandos.

O instituto sindical interroga também sobre o que estará a ser feito para a agilização de procedimentos concursais, com especial atenção para as promoções de chefes e agentes, e quando será publicado o número de vagas existentes para transferências entre comandos e qual a data previsível para estes se efectivarem.

Em causa estará também a demora no anúncio dos candidatos admitidos que, de acordo com o comunicado, já dura há "mais de um ano". O sindicato diz "não entender nem aceitar" este procedimento, exigindo rapidamente o início do 3º curso de chefes.



Em Agosto, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da PSP, Paulo Rodrigues, explicou à agência Lusa que as listas de pré-aposentação já deviam ter sido publicadas e ainda não foram, e acrescentou que a ASPP/PSP não aceita menos de 800 profissionais, porque os estatutos dizem que todos os anos devem sair 800 profissionais e o que tem acontecido é que "apenas têm deixado sair entre 300 a 400".