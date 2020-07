PSP detém cinco pessoas por posse de armas e droga em Elvas

A PSP deteve hoje três homens e duas mulheres pelos crimes de posse de armas e droga, na sequência do cumprimento de três mandados de busca e apreensão em diversas residências em Elvas, no distrito de Portalegre.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP explica, em comunicado, que a operação decorreu numa zona "sensível" do bairro de São Pedro, tendo apreendido 45 doses individuais de haxixe, 6,8 gramas de canábis, 10 sementes de canábis e uma espingarda calibre 12 milímetros (tipo shotgun).

A polícia apreendeu ainda uma pressão de ar calibre 4,5 milímetros, uma reprodução de arma de fogo, 37 cartuchos calibre 12, três cartuchos bala, 20 munições calibre 7,65 milímetros, um carregador de pistola calibre 6,35 milímetros, um carregador de pistola calibre nove milímetros, um escovilhão de limpeza de arma longa, uma balança de precisão, dois moinhos, um passa-montanhas, oito colunas de som, cinco amplificadores de som, um rádio e 130 euros em numerário.

Para a referida ação, foram empenhadas três equipas de intervenção rápida e seis equipas de investigação criminal, todas pertencentes ao Comando Distrital de Portalegre da PSP, e ainda oito elementos das restantes subunidades da divisão policial de Elvas.

De acordo com a PSP, este efetivo foi ainda reforçado pela unidade especial de polícia com seis equipas do corpo de intervenção e dois binómios do grupo operacional cinotécnico.

Os detidos foram constituídos arguidos e submetidos a termo de identidade e residência, tendo sido restituídos à liberdade por ordem da autoridade judiciária, aguardando os trâmites legais do processo.