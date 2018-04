PSP detém 12 pessoas e apreendeu 50 mil doses de droga e 400 mil euros

Uma operação policial realizada esta terça-feira no Porto, em Vila Nova de Gaia e na Maia resultou em doze detenções e na apreensão de cerca de 50 mil doses de droga e 400 mil euros.Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto salientou a apreensão dos 400 mil euros em dinheiro, por ser "a maior quantia apreendida até hoje".Em relação à droga, equivalente a cerca de sete quilos, a maior quantidade apreendida foi de haxixe, seguida de liamba, cocaína e heroína.