DIAP efectua buscas na sede da RTP

As buscas estão a ser efectuadas por oito procuradores e estarão relacionadas com contrato entre a RTP e a Câmara Municipal de Santarém.

A sede da RTP está, esta terça-feira, a ser alvo de buscas por parte do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Évora.



Ao que o CM apurou, as buscas foram realizadas por oito procuradores.



Contactada pela SÁBADO, fonte oficial da RTP confirmou a existência de buscas por parte do Ministério Público, remetndo futuras informações para a Procuradoria-Geral da República.



A investigação estará relacionada com contratos assinados com Francisco Moita Flores durante a direcção de Nuno Santos na RTP e enquanto Moita Flores era autarca em Santarém, adianta a SIC Notícias.



"Deverá estar relacionado com contratos de apoio à produção desse programa, porque na altura já foi feita uma campanha contra mim por órgãos locais. O Mirante, entre outros, queriam que eu lhes desse publicidade a eles e eu entendi que deveria ter uma publicidade nacional e dei à RTP. Inclusive houve várias denúncias anónimas sobre o caso", admitiu Moita Flores à TVI.



"Confirma-se a realização de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP [Departamento de Investigação e Acção Penal] de Évora", disse posteriormente à Lusa fonte oficial da Procuradoria-Geral da República, não adiantando mais detalhes sobre a operação.



A SÁBADO tentou contactar Francisco Moita Flores, sem sucesso.



A 6 de Setembro de 2016, a Entidade Reguladora para a Comunicação (ERC) deliberou a instauração de procedimento de contra-ordenação contra a RTP, por ausência de identificação de patrocínio no referido programa, avança o jornal Expresso.



Actualizado às 13h25