O projecto "És Cultura18" permite aos jovens nascidos em 2000 acesso gratuito a vários espaços e iniciativas culturais.

Os jovens nascidos em 2000, residentes em Portugal, vão ter acesso gratuito, durante um ano, a vários espaços e iniciativas culturais. A iniciativa surge no âmbito do projecto "És Cultura18", que este segunda-feira foi publicado em Diário da República.



O regime de gratuitidade em eventos culturais é válido até Abril de 2019, um ano após a publicação do diploma.

Um dos projectos vencedores do Orçamento Participativo Portugal 2017, o "És Cultura18" vai permitir que jovens que cumprem 18 anos este ano tenham " acesso gratuito a uma rede de equipamentos abrangentes em termos territoriais", o que representa uma "oferta cultural muito variada, muito heterogénea e muito completa", disse o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, durante a apresentação do projecto no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

Para aceder à iniciativa, os jovens têm apenas que se dirigir aos locais (disponíveis no site do projecto) e apresentar o Cartão de Cidadão.

Alguns dos locais que os jovens vão poder visitar gratuitamente em Lisboa são o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Calouste Gulbenkian e a Companhia Nacional de Bailado no Teatro Camões e, no Porto, a Casa da Música, o Teatro Nacional São João e o Arquivo Distrital do Porto.