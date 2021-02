PSP avisa para cyberbullying durante aulas à distância

"A continuação do ano letivo, agora no formato online, tem o potencial de fazer crescer o cyberbullying", avisa a Polícia de Segurança Pública em comunicado esta segunda-feira, dia em que se inicia oficialmente o ensino à distância.





Tópicos PSP Polícia de Segurança Pública questões sociais grupos populacionais saúde crianças medicina

A PSP avisa que o regresso às aulas a partir de casa pode fazer "crescer o cyberbullying enquanto epifenómeno de bullying que, por meio das tecnologias de informação (redes sociais, plataformas de mensagens, jogos ou mensagens de texto), consubstancia os mesmos crimes de agressão, ameaça, injúria, difamação, perseguição ou devassa da vida privada".A autoridade lembra os potenciais perigos que o cyberbullying acarreta no processo de desenvolvimento de crianças e jovens e alerta para a necessidade de sinalizar e intervir nestas situações sempre que necessário."A PSP tem desenvolvido permanentemente em Portugal Continental e na totalidade das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, ações de sensibilização direcionadas para a comunidade escolar do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, dedicadas à prevenção e deteção de situações de bullying e cyberbullying. Estas ações visaram sensibilizar alunos, pais, professores e assistentes operacionais para este tipo de violência, bem como consciencializar e capacitar este público para detetar sinais de alerta e apoiar e encaminhar vítimas e agressores", pode ainda ler-se no comunicado.Nos últimos dois anos, o programa Escola Segura dedicou 2.710 iniciativas nas escolas dedicadas ao cyberbullying para um total de 65 mil alunos. A PSP revela que nos últimos anos se tem observado uma diminuição das ofensas "corporais e um aumento da frequência das injúrias e ameaças, estas frequentemente dirigidas como cyberbullying". "Estas últimas, que representavam no ano letivo 2013/2014, 29% das ocorrências, chegam aos 40% do total de ocorrências no último ano", pode ainda ler-se.É com base na análise desta tendência crescente que a PSP alerta pais, educadores, professores e alunos para o potencial de aumento do cyberbullying no atual contexto de escolaridade online, comportamento que deve continuar a ser reportado à escola e à PSP.