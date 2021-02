Câmara do Funchal justifica dívida a empresa municipal na conta da água

Além da conta da água, os funchalenses receberam em janeiro uma explicação do diferente entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Águas e Resíduos da Madeira (ARM). Uma guerra judicial que começou em 2014 e não tem fim à vista.



No documento a que chamou "Questões Frequentes Relações ARM-CMF", a autarquia explica o que a opõe à empresa pública regional e aproveita para justificar algumas das acusações de que tem sido alvo por parte da empresa. Por exemplo, garante não ter aumentado os preços e que a cidade não é a que tem maiores perdas de água.



Não se sabe exatamente por que é que CMF decidiu enviar estas explicações aos consumidores da rede de água canalizada, nem se vai continuar a fazê-lo. A SÁBADO questionou o gabinete do presidente e da vereadora com o pelouro do ambiente e resíduos, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.