CDS não vai defender exclusividade para deputados

Fórmula usada para contornar a inversão do ónus da prova no crime de enriquecimento ilícito levantou polémica no CDS. Mas a direção do partido não tem projeto para obrigar parlamentares a ficar em regime de exclusividade.



Francisco Rodrigues dos Santos não vai propor a exclusividade obrigatória para deputados. À SÁBADO, o líder do CDS assegura que, apesar da confusão gerada na apresentação das propostas anticorrupção, o partido não se prepara para alterar o discurso sobre o regime de exclusividade no Parlamento.



"Não dizemos que todos os deputados serão obrigados ao regime de exclusividade. Não é isso que propomos", assegura à SÁBADO Rodrigues dos Santos, explicando porém que o partido admite fazer esse debate "no futuro".



"Consideramos que a inversão do ónus da prova não existe se basearmos o crime na violação do princípio de exclusividade. Praticamente todos os cargos políticos são obrigados à exclusividade, com excepção dos vereadores e dos deputados à Assembleia da República", defende o líder centrista.