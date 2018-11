O líder parlamentar do PSD defendeu que os serviços públicos devem merecer a mesma atenção do Governo.

O líder parlamentar do PSD saudou esta quinta-feira o anúncio de que a dívida de Portugal ao Fundo Monetário Internacional será paga na totalidade até final do ano, mas defendeu que os serviços públicos devem merecer a mesma atenção do Governo.



Questionado no final do debate do Orçamento do Estado sobre este anúncio do primeiro-ministro, Fernando Negrão considerou que, "em termos de contas públicas, são passos no caminho certo", mas questionou se existe sustentabilidade para esse pagamento.



"Nós temos assistido à falta de sustentabilidade designadamente nos serviços público. Naturalmente que saudamos essa medida, mas exigimos ao Governo -- porque acho que os portugueses exigem isso -- que os serviços públicos tenham a mesma atenção que tem tido a dívida pública", afirmou o líder parlamentar do PSD.



O primeiro-ministro anunciou hoje que Portugal vai pagar até ao final do ano a totalidade da sua dívida ao Fundo Monetário Internacional (FMI), num discurso em que salientou a importância de se reduzirem encargos para futuro.



"Com a mesma determinação com que temos governado e que me permite hoje anunciar que até ao final deste ano pagaremos a totalidade da dívida ao FMI, de 4,6 mil milhões de euros, com todo o significado que comporta mais este virar de página", declarou António Costa, na Assembleia da República, momentos antes de se proceder à votação final global do Orçamento do Estado para 2019.



Perante os deputados, o líder do executivo defendeu que este passo para o pagamento antecipado da dívida ao FMI "reforçará a credibilidade internacional" de Portugal no plano externo.