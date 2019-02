O primeiro dia das jornadas começa com uma visita ao hospital de São João, em concreto à ala pediátrica, cujas obras estão prometidas para arrancar "no final deste ano ou início do próximo", segundo afirmou na semana passada a ministra da Saúde, Marta Temido.



Seguem-se visitas ao IPO do Porto e ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, estando a sessão formal de abertura das jornadas marcada para as 15h00 de quinta-feira, com intervenções do presidente da distrital do Porto, Alberto Machado, e do líder parlamentar, Fernando Negrão.



À tarde, o primeiro painel, moderado pelo jornalista e ex-administrador da RTP Luís Marinho, tem por tema "Retrato Socioeconómico de Portugal: Pilares do Desenvolvimento".



Além de André Freire, participam neste debate o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto António Tavares (e porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área da Solidariedade e Bem-Estar), a presidente de Câmara de Rio Maior, Isaura Morais, o ex-secretário de Estado do Ensino Superior e Ciência José Ferreira Gomes e a empresária Susana Sargento, que venceu o prémio Mulheres Inovadoras da União Europeia 2016.



Segue-se uma reunião interna dos deputados sociais-democratas e um jantar em que será convidado o eurodeputado e número um do PSD às europeias, Paulo Rangel, com o tema "Perspetivas para a social-democracia numa Europa em transformação".



Na sexta-feira, o segundo painel terá como tema "O Portugal que queremos" e será moderado pelo jornalista e presidente do conselho de administração da Agência Lusa, Nicolau Santos.



Além de António Saraiva e Carlos Magno, participarão nesta discussão o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, o vice-presidente do PSD David Justino e o presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias.



Na sessão de encerramento, discursará o presidente do partido, Rui Rio, e novamente o líder parlamentar.



As primeiras e únicas jornadas parlamentares do PSD presidido por Rui Rio, e sob a liderança da bancada de Fernando Negrão, realizaram-se em junho do ano passado, na Guarda.

