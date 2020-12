PSD quer acesso à lista de grandes devedores do Estado

O Projeto de Lei que visa permitir que os portugueses possam ter conhecimento do contrato de venda do Novo Banco à Lone Star já deu entrada na Mesa da Assembleia da República e pode ser visto aqui: https://t.co/kiRyPAdXBM — Rui Rio (@RuiRioPSD) December 19, 2020

O PSD já entregou no Parlamento o diploma que propõe a divulgação ao público de todos os "os contratos e ou outros documentos que envolvam o Estado em 'setores fundamentais', como a banca ou os transportes". Entre estes está o caso do Novo Banco, e o partido admite estender proposta à divulgação do nome de grandes devedores. Em comunicado partilhado por Rui Rio, o PSD defende que "contribuintes portugueses têm o direito de conhecer aquilo a que o Estado ou entidades dentro do perímetro orçamental se vincularam e que implicam um esforço financeiro por parte de todos nós".

Na proposta, sociais-democratas defendem que a recusa em permitir o acesso a estes contratos deve ser punido com "crime de desobediência qualificada" e admite ainda que a desclassificação se possa estender à divulgação do nome de grandes devedores, quando estes tenham conduzido a perdas definitivas e superiores a cerca de um milhão de euros - 2.500 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais.



A ser aprovado, o diploma englobaria o o contrato de venda do Novo Banco ao Lone Star em 2017 e também o plano de reestruturação da TAP, enviado pelo Governo a Bruxelas na passada semana.

Na proposta estão excluídos os contratos ou documentos que estejam ao abrigo do segredo de Estado ou o segredo de justiça, "cujas regras se mantêm inalteráveis".



Rio quer "lei equilibrada" e espera adesão de todos os partidos menos PS

Após a renovação do estado de emergência no Parlamento, o presidente do PSD, Rui Rio, disse esperar que todos os partidos, à exceção do PS, estivessem disponíveis para aprovar a iniciativa social-democrata.

"Vamos fazer uma lei equilibrada que permita que no futuro situações como esta não se repitam não só na banca como noutros setores de atividade - imaginem, na TAP, na CP - desde que o contribuinte seja chamado a participar em montantes superiores a um X que vamos determinar", explicou.

Questionado se já falou com outras bancadas sobre este projeto-lei, Rio respondeu negativamente, mas manifestou-se confiante em que quase todos concordam com o seu objetivo.

"Acho que todos os outros partidos à exceção do PS, penso eu, são favoráveis a que o contrato do Novo Banco seja conhecido, o único que quer esconder o contrato é o Governo e, logo, o PS", considerou.