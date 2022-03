PSD: Quem está a aquecer os motores para a corrida?

Luís Montenegro parte com avanço para a sucessão de Rui Rio. Mas ainda não sabe se estará sozinho na corrida. Paulo Rangel já saltou fora, mas há outros nomes em reflexão.

Os militantes do PSD votam no dia 28 de maio, mas o partido está a mexer-se nos bastidores desde a derrota nas legislativas de 30 de janeiro. Luís Montenegro foi, na prática, obrigado a saltar para a corrida antes do que queria, mas isso não lhe beliscou – pelo menos por enquanto – o estatuto de favorito. A vantagem de que goza não significa, porém, que esteja a correr sozinho.