PSD pendurado por causa de Rio?

Militantes do Porto querem impugnar processo das diretas por entender que formalmente Rui Rio continua em funções. Direção do PSD assume à SÁBADO que não existe carta de demissão de Rio, mas o entendimento é o de que "nada disso é necessário".

O Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD tem mais um imbróglio em mãos. Desta vez, o tribunal do partido tem de analisar se impugna ou não as decisões do Conselho Nacional que decretaram a realização de eleições diretas e Congresso para encontrar um sucessor de Rui Rio. Em causa está um formalismo: para todos os efeitos, Rio continua em funções. Na direção do partido entende-se, contudo, que o simples facto de a Comissão Política Nacional ter proposto a realização de diretas é suficiente.