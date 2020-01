PSD: Mira Amaral e Carvalho Rodrigues passam de Pinto Luz para Rio

O ex-ministro Mira Amaral vai apoiar Rui Rio na segunda volta das diretas do PSD , depois de ter estado ao lado de Pinto Luz, informou hoje a candidatura do atual presidente.

Além de Mira Amaral, há outros apoiantes de Pinto Luz que declaram que irão votar em Rui Rio, casos do cientista Carvalho Rodrigues e do deputado Nuno Carvalho - que foi escolhido pelo atual presidente do PSD como número um da lista de deputados por Setúbal nas últimas legislativas.

Estes apoios divulgados pela candidatura de Rui Rio incluem ainda Manuel Rodrigues - que foi mandatário distrital de Pinto Luz em Bragança - e a cabeça de lista por Aveiro Ana Miguel Santos, que já tinha escrito na rede social Facebook que "Rui Rio é sem margem para dúvidas o candidato mais bem preparado para primeiro-ministro".

Durante a tarde, Rui Rio utilizou a ironia, numa publicação da rede social Twitter, para responder aos apoiantes de Luís Montenegro.

"Quando em outubro o PS teve mais 8,5% do que o PSD, eles acharam que houve um desastre. E agora que perderam por 8,1%, acham que tiveram um resultado jeitoso", criticou.

Em sentido contrário, vários apoiantes de Pinto Luz já tinham anunciado o voto em Luís Montenegro na segunda volta que se irá disputar no sábado: os antigos secretários-gerais do PSD Miguel Relvas e Matos Rosa e os líderes das distritais de Lisboa e de Setúbal, Ângelo Pereira e Bruno Vitorino.

O atual presidente do PSD, Rui Rio, foi o candidato mais votado nas eleições diretas de sábado com 49,44% dos votos expressos, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Conselho de Jurisdição Nacional, mas não conseguiu a maioria absoluta, pelo que irá disputar no sábado uma segunda volta com Luís Montenegro, que obteve 41,26% dos votos.