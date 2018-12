A 4 de Outubro, o blogue Renovadinhos escreveu a intrigante frase: "Fura-Vidas (ou se quiserem lagartixa mentirosa), primeiro-damo, lebre amestrada, vermelhão ex-Tribunal de Contas, governanta do Palácio com nome galego, outros idiotas úteis, falsa bordadeira e o seu trancoso, herdeiros do ressabiamento, clãs da chamada esquerda pêlo na venta que bebe espumante em flutes de champanhe (daqueles com a marca francesa gravada), menino colocado na equipa do brasileiro da Tap, devedores de favores barrete e rodrigues, todos devem [ser] confrontados com as traições que andam a fazer ao povo desta terra." O estilo é inconfundível: parece Alberto João Jardim , soa a Alberto João Jardim, e na Madeira não há quem duvide de que é ele o autor das prosas que desde Maio de 2015 animam a Internet madeirense. Excepto o próprio, naturalmente, que nunca assumiu a paternidade do blogue, que nasceu para criticar Miguel Albuquerque e os seus "renovadinhos" (cuja moção de candidatura ao PSD-Madeira se chamava – coincidência, ou decerto não – Renovação) e agora critica a oposição em termos jardinistas.Além das alcunhas divertidas, são também atirados insultos variados aos protagonistas da política local e também continental. Há os "totós", o "imberbe saído da dispensa", o "híbrido", o "leviano", "o forasteiro malcriado", "os sabujos", o que teve um "momento caga-tacos", o "imbecil a ocupar o lugar de presidente da câmara", "a ministra cabrita", e muitos mais.E algumas frases são tão enigmáticas para quem não domina o jargão, e as tricas locais, que requerem tradução. Afinal, quem é o primeiro -damo e quem é a lebre amestrada, ou a governanta do palácio, mais a falsa bordadeira e o fura-vidas careca, e a fundamental lagartixa mentirosa, esta com presença assídua no blogue?

