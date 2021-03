PSD: Ex-número dois de Malheiro diz que 'o barco ficou pequeno' para os dois

Henrique Araújo diz-se alvo de perseguição política, acusa Salvador Malheiro de o afastar de todos os cargos e põe hipótese de avançar com candidatura independente à Câmara de Ovar.

"Um linchamento público". É assim que Henrique Araújo descreve a forma como tem sido tratado em Ovar desde que foi diretor nacional da campanha interna de Rui Rio. À SÁBADO, o ex-número dois de Salvador Malheiro não poupa críticas ao vice-presidente de Rio e presidente da Câmara de Ovar, que acusa de perseguição política.

"Isto começou desde que fui diretor nacional da campanha de Rio. Senti pressão aqui em Ovar para ser retirado dos cargos. Na Câmara, fui convidado a demitir-me de funções", relata Henrique Araújo à SÁBADO, explicando que recusou sair pelo próprio pé.

"Disse ao Salvador Malheiro que, assim como me foi convidar a casa para os cargos, tinha de assinar a minha exoneração para eu sair", conta Araújo, que esta semana foi ilibado no caso dos militantes inscritos no PSD pouco antes das eleições para a distrital de Aveiro que deram a vitória a Malheiro.