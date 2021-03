Portugal com mais 568 casos de covid-19 e 11 mortes

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 568 novos casos de covid-19 e mais 11 mortes. O boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) mostra ainda que se registaram mais 1.571 recuperados da doença.







JOSÉ COELHO/LUSA

Há neste momento, 33.699 casos ativos da doença provocada pelo novo coronavírus. Já foram detetados em Portugal, desde março de 2020, 816.623 casos de covid-19.Estão internados neste momento 789 doentes, menos 39 que nas últimas 24 horas. Nos cuidados intensivos, estão agora 182 portugueses, menos cinco do que ontem.

Portugal continua no verde quanto ao risco da pandemia. Com uma incidência, em todo o território, de 87,2 casos por 100 mil habitantes. A meta é 120 mil casos. Já quanto à transmissibilidade do vírus (o Rt), o País mantém-se abaixo da linha vermelha de 1, com 0,86.