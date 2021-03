A longa caminhada de Salvador Malheiro para chegar a líder do PSD/Aveiro

O Ministério Público arquivou o processo com suspeitas sobre a inscrição de 80 militantes antes das eleições para a distrital de Aveiro. Mas o despacho conta a história de como Salvador Malheiro angariou votos com promessas de habitação social.

Em junho de 2015, Salvador Malheiro contava espingardas para ganhar a distrital do PSD de Aveiro a Ulisses Pereira. Para garantir mais apoios, a sua campanha foi ao Bairro dos Pescadores, em Esmoriz (Ovar). Os contactos asseguraram um engordar de inscritos no partido e de apoios que o ajudaram a chegar à vitória. Mas acabariam por dar também azo a um processo no DIAP do Porto, que foi arquivado esta semana pelo Ministério Público.

Salvador Malheiro nunca foi arguido no processo e o Ministério Público conclui agora que o à data seu braço direito no partido e na autarquia, Henrique Araújo, também não cometeu qualquer crime. Mas o despacho de arquivamento relata a história de como se fez a campanha interna que abriria as portas da distrital de Aveiro ao vice-presidente de Rui Rio.

A investigação teve origem numa denúncia anónima que levantava dúvidas sobre os 418 novos militantes que se inscreveram no PSD na concelhia de Ovar entre os meses de junho e julho de 2015, numa altura em que já se estava em contagem decrescente para as eleições para a distrital de Aveiro.