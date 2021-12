Data é apontada pelo secretário-geral José Silvano. Bragança já deixou nomes no constitucional esta terça-feira

PSD entrega listas para as legislativas até sexta-feira

O Partido Social Democrata vai entregar todas as listas para as legislativas até esta sexta-feira, dia 17. Essa é a data apontada à SÁBADO pelo secretário-geral do partido, José Silvano.