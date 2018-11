Dados pessoais de ministros e deputados expostos na internet

da publicação das listas de candidatos às legislativas de 2015 pelos sites de pelo menos nove câmaras municipais. Nessa altura,

Em causa estão dados de Tiago Brandão Rodrigues, Maria Manuel Leitão Marques e Ana Paula Vitorino foram divulgados, de acordo com os documentos consultados pelo Público.



Constam ainda os dados de seis secretários de Estado, João Galamba, José Luís Carneiro, Isabel Oneto, João Torres, João Paulo Rebelo e Eurico Brilhante Dias; da líder do CDS, Assunção Cristas, da líder do BE, Catarina Martins; de 88 deputados actualmente em funções, incluindo duas ex-governantes Constança Urbano de Sousa e Margarida Marques; do vice-presidente da Assembleia da República José Manuel Pureza e sete vice-presidentes de grupos parlamentares.

Foram divulgados nomes completos, números de cartão de cidadão, moradas, números de telefone e emails de três ministros, seis secretários de Estado, 88 deputados, duas líderes partidárias e centenas de candidatos às legislativas de 2015, noticiou o jornal Público.De acordo com o diário, a informação dos visados (no total 1798 identidades) ficou disponível aquando daos partidos entregam aos tribunais do distrito a que concorrem todas as informações sobre os candidatos a deputados que entram nas suas listas. Há tribunais que estas informações enviam estas informações para as câmaras municipais sem tratamento algum.Ora, os processos com esta informação permaneceram na internet de 2015 até hoje, sem que a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNDP) algo fizesse. De acordo com o mesmo jornal, a mesma foi avisada há mais de um ano desta situação.