PSD agenda debate de urgência sobre situação económica e social de Fátima

O PSD agendou para sexta-feira de manhã, no parlamento, um debate de urgência sobre a situação económica e social em Fátima, antecedida por uma visita, na quinta-feira, do líder parlamentar, Adão Silva, e outros deputados, foi hoje anunciado.

Adão Silva e vários deputados do PSD visitam, na quinta-feira, Fátima "para se inteirarem da situação económica e social vivida na região", segundo uma nota distribuída hoje pelos sociais-democratas.

A delegação do PSD tem prevista reuniões com a reitoria do santuário e com empresários dos ramos da hotelaria, restauração e comércio da região de Fátima, concelho de Ourém, distrito de Santarém.

Desde março, o santuário de Fátima foi atingido pelos efeitos da pandemia de covid-19, com uma redução drástica no número de peregrinos devido a questões de saúde púbica e sanitárias.

Na última peregrinação, em 13 de outubro, não foi atingido o limite de 6.000 peregrinos que tinha sido estipulado, segundo o santuário de Fátima.