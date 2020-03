PSD adia todas as eleições internas

Depois do PS, é a vez do PSD de adiar todas as eleições internas por causa da epidemia de covid-19.

A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Jurisdição (CNJ), que não descarta um adiamento mais longo tendo em conta a evolução da pandemia.

"Até ao final do presente mês, este Conselho de Jurisdição voltará a pronunciar-se sobre este assunto, podendo determinar a continuidade destas medidas", lê-se numa nota a que a SÁBADO teve acesso.

"Neste momento, a preocupação máxima é a segurança sanitária dos cidadãos, donde, dos militantes do PSD", afirma o órgão liderado por Paulo Colaço, que defende que "é imperioso limitar a realização de eventos que juntem conjuntos consideráveis de pessoas em espaços fechados".