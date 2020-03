Coronavírus: Hospital Curry Cabral coloca 30 profissionais em quarentena

A

Entre os casos importados, encontram-se cinco de Espanha, dez em Itália, três na Suíça e um, ainda em investigação, que estará ligado à Alemanha ou à Áustria. Registam-se ainda seis cadeias de transmissão ativas.



A maioria dos casos continua a registar-se no norte: 44 casos. Segue-se a zona de Lisboa e vale do Tejo, com 23 infetados; e o centro e sul, com cinco infetados em cada uma das duas zonas. A DGS indica ainda a existência de um caso no estrangeiro. Quanto às idades, a maioria das pessoas está na faixa etária dos 40 aos 49 anos (21 pessoas, 11 homens e 10 mulheres). Segue-se a faixa dos 30 aos 39 anos, com 14 casos. Os mais velhos são duas pessoas com mais de 80 anos. Entre estas 78 pessoas, há nove que não se encontram internadas.



O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 131.460 e o número de mortes subiu para 4.923, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 17h00 desta quinta-feira.

O Hospital Curry Cabral colocou 30 profissionais em quarentena. A decisão, avançada pelo Observado que cita fonte do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, foi tomada depois de um dos funcionários ter sido diagnosticado com covid-19.A mesma fonte indica que os profissionais estão todos bem de saúde e que as medidas são apenas de prevenção. O espaço vai ser desinfetado esta sexta-feira, reabrindo depois com profissionais que serão mobilizados das outras cinco farmácias do CHULC.