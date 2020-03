Também a Fundação Gulbenkian anunciou, na tarde de 12 de março, o encerramento de todas as "atividades abertas ao público", isto é, o museu com a coleção permanente, as exposições temporárias e a biblioteca de arte.Todas as outras propostas (das atividades educativas aos concertos de temporada) ficam também canceladas ou adiadas, "de acordo com o seu plano de prevenção face à pandemia do coronavírus", explicou em comunicado a Fundação.Esta medida é válida até 3 de abril e será então avaliada e "poderá ser alterada em função da evolução da situação epidemológica".