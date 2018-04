A deputada do PS Catarina Marcelino congratulou-se esta sexta-feira com a aprovação da lei que possibilita a mudança de género no registo civil, frisando que vai permitir uma vida melhor e mais feliz a muitas crianças e famílias.O diploma "permite a pessoas que existem, que são reais, de carne e osso, a possibilidade de terem uma vida melhor e mais feliz", ao possibilitar a mudança do nome e do sexo no cartão de cidadão a partir dos 16 anos."E sobretudo permite fazê-lo por autodeterminação, porque todos sabemos quem somos, desde sempre", assinalou a deputada, que enquanto secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade entre 2015 e 2017, coordenou o trabalho que levou à proposta de lei com os ministérios da Justiça, Educação e Saúde.Catarina Marcelino frisou que a lei hoje aprovada "não tem nada a ver com operações e questões de saúde" e confere protecção a crianças que "nascem com ambiguidade sexual" e apoio às famílias.O texto final, que resulta de uma proposta do Governo e de projectos do BE e PAN, vai permitir que maiores de 16 anos possam alterar o seu género e nome próprio no registo civil, apenas mediante requerimento e sem necessidade de recorrer a qualquer relatório médico.Entre os 16 e os 18 anos, este procedimento terá de ser autorizado pelos representantes legais.O diploma proíbe ainda, "salvo em situações de comprovado risco para a saúde", intervenções cirúrgicas ou farmacológicas que impliquem alterações do corpo ou características sexuais dos bebés e crianças intersexo.